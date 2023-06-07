苗栗縣長鍾東錦7日主持身心障礙日照中心頭份據點啟用，霸氣回應中央不要處罰苗栗人。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣長鍾東錦7日主持身心障礙日照中心頭份據點啟用，與身心障礙朋友一起手作填充玩偶。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府與苗栗縣身心障礙協會共同創設身心障礙者日照中心，第7個頭份據點，7日在頭份市后庄地區揭牌啟用，苗栗縣長鍾東錦親臨揭牌，特別要求縣府工務單位，要規畫在各身心障礙日照中心等社福機構前，畫定專有臨時停車位，以便身心障礙朋友上下車，鍾東錦更霸氣回應苗栗縣決定發放3千元敬老金，希望中央不要把現在財政困難來處罰現在的苗栗人。

敬老金發放 鍾東錦霸氣回應中央不要處罰苗栗人

鍾東錦說，縣府規畫發放每人每年3千元敬老金，是經過詳細規畫，以目前苗栗縣的欠債，每年還8億，還30年都還不完，但如果這30年都不能做福利政策，那開什麼玩笑？苗栗縣財的惡化不是一個人造成的，這是很多人的責任，尤其是當初的中央主計單位在睡覺，才會造成這種問題，但中央不能因為這樣，就來處罰現在的苗栗人。

鍾東錦說要照顧身心障礙朋友，不管是什麼黨派的議員，任何一個地方首長，都會全力支持，他看過新的日照中心位置，有一個新的想法，希望未來工務單位及警局能夠在身心障礙日照中心的門口馬路，設置專用的臨時停車格，以便身心障礙朋友們能夠安全上下車，並且，如果日照中心是設在學校附近時，能夠把開課時間與學校錯開，以方便身心障礙朋友座車進出停靠。

縣府社會處長楊文志指出，苗栗縣共有3萬身心障礙朋友，其中有3130人是屬心智障礙，苗栗縣政府規畫設置身心障礙日照中心，先前已完成頭份、造橋、苗栗、公館、竹南、通霄及苑裡等6個中心，7日啟用的頭份據點是第7個日照中心，鍾東錦期望未來能增加廣設身心障礙者日照中心，妥善照顧身心障礙朋友，讓家屬能減輕照護壓力。