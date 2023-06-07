2024選戰即將來臨，各陣營積極布局區域立委選戰，國民黨高市第6選區（鼓山、鹽埕、前金、新興、苓雅）初選日前由高市議員陳美雅以些微差距勝出，但對手黃紹庭提出抗議，導致黨中央遲遲未公布正式提名人選。經過協調後，國民黨高市黨部7日宣布將提報中央陳美雅為此次第6選區立委候選人。

國民黨高雄第6選區立委初選民調由高市議員陳美雅勝出，但黃紹庭質疑，有「外力因素」干擾初選，對他並不公平，因此向黨部提出抗議，希望能再做第3份民調。但經過國民黨高市黨部主委黃昭順多次協調，黃紹庭決定退讓，全力支持陳美雅勝選。

國民黨高市黨部表示，第6選區立委初選經黨部主委黃昭順協調與溝通下完成整合，黃昭順表感謝黃紹庭謙讓，最終讓初選能夠圓滿結束，未來黃紹庭更是立委選戰中不可或缺的戰友與夥伴，後續將依原初選民調結果提報中央陳美雅為此次第6選區立委候選人。

黃紹庭表示，為了中華民國的未來，國民黨在2024選戰中，只有團結才能夠翻轉，他也同時身兼中常委，願意為黨的勝利與顧全大局，將全力支持國民黨所推出的候選人，共同為台灣人民的未來打拚。

黃昭順表示，她代表黨部感謝黃紹庭的謙讓與大氣，讓初選能夠圓滿結束，黃紹庭及每位同志都是國民黨立委選戰中不可或缺的戰友與夥伴，未來我們將會是團結有戰力的國民黨，明年一定要贏回中華民國、共同為台灣人民打拚。