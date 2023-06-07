夏季是民眾用電高峰，台電長年推廣節電概念，如今許多百貨商場也紛紛加入節能行列，以去年6月來說，相較疫情前2019年同期，百貨業當月省下約22萬度電，等同省下60萬元電費，台電高雄區處7日特別邀請新光三越高雄左營分公司店鋪管理部工務班長林正中分享兼顧節能、公司營運與顧客權益的經驗。

台電高雄區處7日舉辦2023年度第3次大用戶座談會，這次鎖定產業主要包括服務業、教育業及醫療保健業。邀請林正中前來分享相關節能經驗，根據統計，百貨業用電來源主要包括38％空調、14％照明、29％專櫃用電、19％設備用電，其中空調為用電最大占比。

林正中表示，公司積極響應經濟部推動的冷氣適溫運動2623，也年年參與節能標竿評選，深知節能的趨勢與重要性。以用電量最大的空調來說，他們除了定期清洗冷卻水塔、投藥，也定期更換不織布濾網、袋形濾網，並加裝變頻器，依據商場實際用電負載，調整馬達頻率，降低用電，創造節能效益。

林正中指出，工作過程最重要也最辛苦的地方，就是得依據每日室外溫度、來客人數及時間，調節空調設備投入數量。他們也透過定期廣播，向顧客及櫃員宣導及說明，雖然一開始曾接獲顧客投訴，不過在客服人員說明及協助處理後，最終也獲得顧客理解和認同。

除了新光三越外，另家知名百貨業漢神巨蛋在台電高雄區處節能服務課的推廣和建議下，也在去年致力落實節能，以去年8月、9月為例，相較於2019年同期，漢神百貨每月平均省下約18萬度，近60萬元電費。