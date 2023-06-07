泓德能源為台灣首家於創新版掛牌再生能源公司，提供從發電、儲電到售電全方位綠能服務。實德能源將結合宸鴻工程設計、生產自動化、供應鏈管理及先進製造能力與泓德能源在再生能源市場領導地位，獨家為泓德能源生產製造錶前儲能系統，進一步強化泓德能源在台灣儲能及海外充電樁產業佈局，提升儲能及充電樁產業生產管理標準國際化。

宸鴻近年來積極轉型朝新能源、新製造、新技術三大主軸方向發展。綠能已成為市場趨勢，宸鴻與泓德能源打造儲能系統及充電樁新勢力，進一步加深於新能源領域布局，並放眼全球市場，輸往歐美。