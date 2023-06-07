童子賢指出，台灣的土地不大，但台灣經貿和科技活力是全球的好夥伴，2021和2022年連續2年台灣是美國第八名的進口夥伴，台灣小小的，影響力卻是很大。

童子賢分析，在疫情開始前，台灣是美國進口的第13大夥伴，2019年前進到第10名，之後又在2021和2022年跳升到第8名。進口貿易名次向前，為何發生在中美貿易戰和疫情之後？其中，不排除有美國考量地緣政治的風險和供應鏈的安全性。

童子賢表示，美中貿易戰和地緣政治後，台灣要留意「台灣+1」，要想一下，在地緣政治下，台灣同時處於左右逢緣又左右為難。當2001年台灣和大陸同時加入WTO時，世界的自由經貿就逐漸達到頂點，當時沒人關心大國間的競爭，板塊的衝撞；但現在，過去的太平盛世不再。台灣也由過去地球是平的經貿型態，轉變為面臨到處是大石塊和小石塊的環境。

2023年玉山安侯論壇，今天以「板塊挪移新賽局-跨境產業鏈布局關鍵策略」舉行論壇，今天的論壇聚焦在後疫情時代，「台灣+1」新策略。業者表示，台灣地處中國、東南亞、東北亞的中間，位在22億人口的中心點上，這是地理上的中心點，而用抽象的概念來說，台灣人的商業模式是透過中文學習，且時常接受來自中國市場訊息的刺激，但技術能力是用英文學習，這是抽象概念上的中心點，這一點，讓台灣成為整個區域中相當特別的國家，也是台灣的優勢之一。

許多人常常會認為台灣市場太小，但如果除了台灣以外可以成功再穿透一個市場，就再也不會感到國內市場太小的問題，建議「台灣+1」的概念，例如，若做的是B2B高階服務業，則可直接以日本為目標，若是製造業，可以「台灣+越南」或「台灣+印尼」甚至是「台灣+泰國」等，因為越南和印尼及泰國的人口多，可以作為製造業從中國外移的替代產區。