泓德能源董事長謝源一表示，淨零碳排成為世界趨勢，再生能源發電占比逐年增長，要讓台灣電力系統的供需同時具備彈性與韌性，最關鍵的兩件事情，就是儲能與從負載端著手做好用電管理。因此，泓德能源邀請宸鴻光電、士林電機發揮各自專業能力籌組儲能國家隊，未來一起打進儲能世界盃。

宸鴻光電為全球觸控技術領導廠商，具備豐富精密機光電製造經驗，協助國際品牌蘋果、微軟、特斯拉等客戶進行研發、製造與新產品導入，並針對利基型客戶提供供應鏈管理。因應節能減碳的全球趨勢，宸鴻光電近幾年亦積極布局利基型電動車及綠能發電相關之投資。士林電機專注於研發及製造電力相關產品，擁有超過60年的深厚根基與卓越技術，近年來積極朝綠能領域發展，提供綠電建置與發電一條龍服務。宸鴻光電與士林電機目前皆為泓德能源的股東，同時也與泓德能源密切合作，共同打造最安全、穩定、有效率的儲能系統整合服務。

泓德能源總經理周仕昌表示，過往台灣再生能源的電力成本高，隨著太陽能發電的成本不斷降低，電池成本也持續下降並達到規模生產，可以大量應用在電動車及儲能系統，因此有機會達到平價上網的契機。智慧電力公司需要有好的儲能方案，也因此泓德能源購地建廠，邀請擁有電子製造管理專長的宸鴻光電與擁有能量轉換系統（PCS）的士林電機，落實儲能設備在地化。此舉不僅可以提供更即時的服務，更可以為地方帶來工作機會與運維商機。未來也會將此服務與設備輸送美日、共創佳績。

泓德能源於七年內經歷三次轉型，從早期的只能售電給政府（B2G），到歐盟的「碳邊境調整機制」提高了民間企業直接跟再生能源業者購買綠電的誘因，因此開始售電給企業（B2B），接著因應電動車普及，開始發展充電樁事業，售電給一般消費者（B2C）。泓德能源總經理周仕昌說：「泓德能源堅持打造品牌，目標成為可靠、安全、穩定的智慧電力公司。未來也期待在宸鴻光電與士林電機兩大品牌的加持下，輸出電力服務到美、日等地，共創三贏佳績。」