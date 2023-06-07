目前校園陸續發生多起老師性騷擾學生事件，教育部今天表示，多年來持續對各級學校人員教育宣導或以公函，宣示對校園性別事件「零容忍」之決心或作法，針對校園性別事件已定有清楚及嚴謹之調查處理程序。

教育部表示，《性別平等教育法》2004年制定公布，即揭示「消除性別歧視，維護人格尊嚴，厚植並建立性別平等教育資源與環境」之立法目的。

教育部說，故各級學校均依法成立性別平等教育委員會，研擬校園性侵害、性騷擾或性霸凌之防治規定，建立性別平等之安全校園空間。校園性騷擾事件經學校調查屬實後，學校應依相關法律，對行為人予以記過、解聘、停聘、不續聘、終止契約關係、終止運用關係或其他適當之懲處。

又為強化防堵教師性騷擾學生，《性別平等教育法》第27條之1規定：有情節重大之性騷擾行為，學校應予解聘。《教師法》第14條也規定：經學校相關委員會調查確認有性騷擾行為，有解聘及終身不得聘任為教師之必要，應予解聘。該解聘教師將列入「各教育場域不適任人員通報及查詢系統」，各級學校均不得聘任。