全台代理教師聘期延長為1年，各縣市也都提早從今年暑假起實施，不少國中小更已通知代理教師暑假到校，今天卻被全國代理暨代課教師產業工會指為違法，還在網路公布校長姓名。對此，台南市中小學校長協會發聲明譴責公布校長姓名是網路羈凌，要求撤文澄清；市府教育局長鄭新輝也力挺校長協會，強調真理可辯，絕不能扭曲、抹黑。

據了解，先前絕大多數縣市的代理教師聘期多數都為10個多月，僅少數是11月或1年，為照顧代理教師的權益，教育部從下學年度，即今年8月1日起，將代理教師聘期延長為1年，各縣市也都釋出善意，提前從今年暑假實施，聘期延長到7月31日，但卻引發代理教師今年暑假是否到校上班的爭議。

全國代理暨代課教師產業工會為代理老師爭權益，今天在臉書發文說，針對學校「要求代理教師寒暑假到校上班」，將協助代理教師向學校及校長提起訴願，且不排除後續行政訴訟，直至憲法法庭申請釋憲。

代理暨代課教師產業工會還表示，如果教育部強行通過代理教師聘任辦法修正草案16條之2，將遞交資料至監察院；取消代理教師的寒暑假，事涉違反國際人權公約，將向國家人權委員會申請調查。如果學校或人民團體有任何涉及不當勞動行為，像是「不利益待遇」、「支配介入」、「違反誠信協商」等，也將送交相關單位裁決，還聲明「絕不妥協任何不合理的立法」。

台南市中小學校長協會指出，代理教師聘任辦法修正至今尚未通過，目前仍屬草案階段，既無法源依據，學校校長何來違法？但代理暨代課教師產業工會卻帶頭對校長網路霸凌，台南市已有9所學校校長被指違法要求代理教師暑假到校上班。

校長協會還認為，代理暨代課教師產業工會在網路社團以「111學年度違法要求代理教師寒暑假到校上班學校校長名單」為標題，公布校長全名，並指「違法校長」在網路公審，身為教師帶頭網路霸凌，如何為人師，為學生表率率？鑑於此一行為已涉及加重毀謗與妨礙名譽，要求該工會立即撤文及另發澄清文，以正視聽及維護校長聲譽。

鄭新輝則認為，教育人要事事求是，但這種抹黑、扭曲資訊，傷害學校、校長的行為，應該檢討；他支持校長協會的行動，並強調，爭取權益也要講道理，如果不講道理會適得其反，代理教師是核實給薪，如果不到學校卻給薪，每天到校上班的行政人員、市民、納稅義務人會怎麼想？

鄭新輝表示，工作有不同職位與角色，制度上不同，福利也不同，硬要強求比照是否合理？不能說不聽你的或不接受就否定，如此的作為能禁得起考驗？「真理可辯，但不能扭曲、抹黑」。