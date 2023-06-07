追求愛情的過程中，有些人會受他人意見左右，不敢採取行動，有些人則不計代價勇敢追愛。《摘星工廠》運勢專欄指出，雙子座、水瓶座、雙魚座愛上一個人時就會不顧世俗眼光，認為自己的幸福別人沒有資格定義，忠於內心最重要。

▍雙子座

雙子座的思想一向前衛，在他們眼中愛情的力量是偉大的，可以跨越年齡、地域、種族等一切的隔閡，他們只關心自己是否過得幸福，只想去追求自己喜歡的人，世俗的眼光完全不會成為阻礙。

▍水瓶座

水瓶座不喜歡走正規路線，他們談戀愛很注重彼此精神層面的契合，假如認定了對方，會不惜一切跟對方在一起，就算面對著旁人的冷眼和嘲笑也不在乎，因為水瓶座只想跟喜歡的人攜手共度一生。

▍雙魚座

雙魚座是「愛情至上」主義者，愛情在雙魚座的一生中，佔據相當重要的份量。當愛上一個人時會想盡辦法和對方在一起，世俗的眼光、周遭人的評價，都不會左右雙魚座的信念。雙魚座為愛而生，也願意為愛犧牲，哪怕有委屈，也要爭取自己的幸福。