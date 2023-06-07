民進黨高雄市議員李雨庭大寮服務處5日晚間遭人倒車衝撞，警方逮到開車的23歲洪姓嫌犯，案經承辦檢察官訊問後，認他涉犯刑法第151條之恐嚇公眾、同法第305條之恐嚇危害安全、同法第354條之毀損等罪嫌重大，並有勾串共犯或證人及反覆實施同一犯罪之虞，昨日檢方向法院聲押，今法院裁准。

高市議員李雨庭於大寮服務處5日遭人倒車衝撞，警方於深夜11點逮到23歲的洪姓嫌犯，經調查，61歲蘇姓女子先向議員助理陳情，商借李雨庭大寮區捷西路服務處，與10多名債主協商債務，並委請1位綽號小賀的男子幫忙協商，而其中這名洪姓嫌犯，因被積欠3萬元，仍有1萬多元的債務仍未還清，他不滿處理結果，於是於晚間6時55分駕駛自小客車，以倒車方式撞擊服務處大門後棄車徒步逃離現場，搭乘朋友自小客車離開，警方訊後依刑法毀損、恐嚇罪嫌移送法辦。

經檢方追查，洪姓嫌犯於今年間就2度因恐嚇、毀損案件經法院判刑，沒想到5日下午與他人在某議員服務處債務協商破局，自認該人與議員服務處存有關係，卻於用路尖峰時刻，貿然開車衝撞服務處，一有不慎可能會造成嚴重傷亡，而造成公眾不安與惶恐，竟仍基於恐嚇、恐嚇公眾及毀損之犯意，於當日晚間近7時許返回現場，並以倒車方式快速開車衝撞上開議員服務處，以此方式恐嚇公眾及上開議員服務處人員，並致該服務處玻璃、鐵捲門等物品損壞。

案經承辦檢察官訊問後，認被告涉犯《刑法》第151條恐嚇公眾、恐嚇危害安全、毀損等罪嫌重大，並有勾串共犯或證人及反覆實施同一犯罪之虞，於6日向法院聲請羈押禁見，今法院裁准。