台灣有200萬人處於腎衰竭狀態，較嚴重者必須採低蛋白飲食，一名50多歲男子因腎衰竭，被醫師要求採低蛋白飲食，因此改吃豆類，又聽信腎臟病是體內熱毒導致，因此狂吃綠豆。未料1個月後，全身爆癢而抓破皮，檢查才發現，是血中含磷量過高，導致全身嚴重搔癢。醫師表示，高血磷會傷害心血管健康，大增心肌梗塞等疾病的風險。

腎臟科醫師江守山在《健康好生活》節目中表示，上述男子本身已是第4期腎衰竭，也就是，若再惡化為第5期，就須洗腎維生。男子因腎功能差被要求低蛋白飲食，因此改採豆類作為蛋白質來源。

江守山表示，該男子聽聞腎臟疾病是體內熱毒造成，因此每天吃大量的綠豆，想藉此清熱解毒，未料1個月後，男子全身嚴重搔癢、抓到破皮，而提早回診，結果一測發現，男子血中的磷含量超過7mg/dl，遠高於正常值上限的4.5 mg/dl。

他表示，豆類對人體助益頗大，尤其蛋白質含量豐富，適合做為動物性蛋白質的替代品。不過，相較於動物性肉類，豆類的磷更容易為人體吸收，而腎衰竭者因腎臟無法運作、無法排除多餘的磷，造成高血磷症。「綠豆又是豆類中磷含量較高者，導致男子大量食用綠豆後，血磷濃度飆高。」

江守山表示，高血磷對健康極大，尤其會大增心血管疾病風險，因為高血磷會使血管組織鈣化，導致血管狹窄、堵塞、心肌梗塞。因此腎功能不佳者，要以豆類做為飲食來源時，需考慮高磷帶來的傷害。