2023台灣海洋國際論壇7日在高雄漢來大飯店舉行，與會人士合影。（海洋委員會提供／林瑞益高雄傳真）

2023台灣海洋國際論壇7日在高雄漢來大飯店舉行，海洋委員會主委管碧玲說，俄羅斯入侵烏克蘭所引發的戰爭已經持續了15個月，全世界都看到烏克蘭人民抵禦侵略的勇敢表現，台灣也始終與烏克蘭站在一起，反對任何恃強凌弱的武力行為。

海洋委員會下午發布新聞稿說，海委會攜手美國在台協會高雄分處、英國在台辦事處，及國立成功大學海洋科技與事務研究所於6月7日在高雄舉辦「2023台灣海洋國際論壇」，邀請來自美國、英國、立陶宛、烏克蘭、日本、菲律賓、越南的專家學者，與我國產官學研各界人士計200人討論。

管碧玲在開幕致詞時表示，台灣做為海洋國家，在發展海洋產業的同時，更應該兼顧海洋生態保育及環境保護，並致力於維持區域穩定及和平。

管碧玲也指出，此次論壇邀請到一位來自烏克蘭的講者Tetiana Kvasha女士，Kvasha女士的研究是透過專利保障檢視烏克蘭在海洋環境保護，以及沿海生態系統方面如何實踐聯合國永續發展目標；管碧玲除了力挺烏克蘭之外，管也指出，當地的電力與網路不穩定，Kvasha女士是以預錄影片方式發表，感謝她對論壇的支持，也衷心期盼和平早日降臨烏克蘭。