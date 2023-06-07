彰化縣政府今天舉辦「2023彰化縣政府馬拉松嘉年華」啟動儀式，武術選手為活動暖場。（彰縣府提供／孫英哲彰化傳真）

每年6月的第一個星期是世界跑步日（Global Running Day），「2023彰化縣政府馬拉松嘉年華」啟動儀式今天登場，向全國愛好馬拉松的跑友宣布田中馬、鹿港馬及二水跑水馬拉松等5項超人氣秒殺賽事的舉辦時程，其中號稱最有人情味的田中馬拉松的報名期限是從今天開始到6月16日。

彰化縣長王惠美指出，10月秋高氣爽，最適合戶外跑步，縣府從10月29日起的每個周日連續舉辦5場馬拉松賽事，包括首場10月29日「員林獅子盃親子路跑」，這場活動跑遍員林市區，深受大、小朋友喜愛；11月5日「戀戀二水跑水馬拉松」，是全球唯一一場跑水的馬拉松。

11月12日「2023台灣米倉田中馬拉松」，號稱最有人情味的馬拉松；11月19日「鹿港馬拉松」，特色是邊跑步還可以邊看古蹟、跑古道、吃美食，沈浸式觀光路跑，絕無僅有； 11月26日「第十屆伯立歐蕎麥公益路跑」，集結民眾的愛心、做公益，這是最有公益色彩的路跑活動。

為了讓「馬拉松嘉年華」活動內容更加精采，分別在5場馬拉松賽事前一天，結合地方特色規劃一系列精彩的活動，包括在員林親子嘉年華活動、二水跑水節、田中馬選手之夜、鹿港為四季紅冬歡系列活動及二林蕎麥文化季，所以從10月份開始，整個彰化好跑又好玩，值得全台跑友前來體驗。

彰縣府同時推動「體育三箭」，包括代表「運動科學」的國立彰化師範大學運動學系鍾孟玲副教授，提供選手運動科學指導，；代表「運動防護」的秀傳運動醫學中心營運總監陳柏穎，細心給予選手身心檢測；代表「運動營養」的白蘭氏健康博物館長余惠芬，贊助白蘭氏雙認證鷄精，給予選手營養照顧。

教育處表示，5場活動陸續開放報名參與，台灣米倉田中馬拉松今天已開始報名，第十屆伯立歐公蕎麥益路跑也將於6月15日開放報名，並將提供500名免費身障跑者名額，其餘賽事亦陸續開放報名，相關賽事報名資訊，可上彰化馬拉松嘉年華臉書粉絲專頁，或至各賽事臉書粉絲專頁查詢。