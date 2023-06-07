南韓經濟過去20年以來長期依賴大陸，但受到陸美角力、半導體不景氣等因素影響，導致南韓對大陸的出口持續降低，數據資料顯示，美國已快要超越大陸成為南韓最大出口國。

綜合韓媒報導，南韓產業通商資源部數據顯示，從去年6月開始，南韓對大陸的出口持續下降，已連續12個月減少，今年1月至5月出口額年減27.3%至497億美元（約台幣1.54兆），出口總額比重則從2021年的25.3%下降到2022年的22.8%，今年第1季更只剩19.5%。

分析認為，南韓對大陸出口減少，主因與大陸經濟恢復緩慢，內需復甦乏力有關。數據顯示，南韓今年4月對美國出口額91.84億美元（約台幣2850億），僅略低於大陸的95.17億美元（約台幣2950億），美國已成為南韓最大貿易順差國，第1季貿易出現高達72億美元順差（約台幣2250億）。

從今年第1季南韓對美出口產品來看，重要項目包括石油製品出口額增幅30.5%、石化增24.7%、鋼鐵增26.6%、汽車零組件增16.2%、電瓶增50%等；對比南韓對大陸的出口，石油產品減少20.6%、石化減26.2%、鋼鐵減23.9%，汽車零組件減34%、電瓶減38.7%，形成強烈對比。

另根據朝鮮日報報導，從2003年之後的近20年當中，大陸占南韓每年出口比重約25%，比第二大出口國美國高出1倍。不過今年以來，南韓對大陸出口約降至19.5%，是2004年以來首次低於20%；反觀南韓對美國比口比例強升到17.9%，兩者差距大幅縮小，按照這種趨勢，南韓最大出口國從大陸變成美國遲早會到來。