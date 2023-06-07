擴充CoWoS先進封裝產能的權值王台積電(2330)周三終場收在當日最高，收漲8元或1.43%，報568元，挑戰上周574元前波高價；半導體設備廠、封裝廠股價沾光，辛耘(3583)、萬潤(6187)、弘塑(3131)飆上漲停，分別以134.5元、91.8元、577元鎖住，追買單超過5800、2.2萬、1300張，封測大廠日月光投控(3711)也同步上漲近3%。

其他權值股，台達電(2308)強漲近4%，聯電(2303)、聯發科(2454)、和泰車(2207)亦齊漲約1.5%，鴻海(2317)也漲近1%，台塑化(6505)小紅，中鋼(2002)則持平。

高價十大千金方面，股王信驊(5274)持平，股后大立光(3008)收小黑，老三旭隼(6409)翻黑收跌，驚險守住2000元關卡，而力旺(3529)開跌後上揚，一度重返2000元關卡，收漲2.85%至1985元，與老三旭隼僅差20元。高價IC設計如世芯-KY(3661)、創意(3443)、祥碩(5269)等均在紅盤之上表現，而AI題材的緯穎(6669)翻黑臉，譜瑞-KY(4966)、亞德客-KY(1590)亦小黑走勢，守住千金之位。

5月營收陸續公布期間，營收績優股扮演多方指標，宏碁(2353)集團旗下三檔子公司5月營收繳出佳績，展碁國際(6776)、建碁(3046)、倚天酷碁-創(2432)齊力飆上漲停板。工業電腦鑫創電子(6680)單月營收同創歷史新高，股價亦鎖住109元漲停價。國內功率放大器(PA)雙雄穩懋(3105)、宏捷科(8086)營收亦有亮點，股價勁揚，穩懋更亮燈漲停作收。而挾有營收、AI雙利多的普鴻(6590)同步鎖緊漲停價格。

超微(AMD)將在6月中的發表會延續人工智慧(AI)題材，AMD周二股價大漲5.34%，激勵台股相關族群強勁，包括技嘉(2376)大漲7.42%登近22年新高，微星(2377)同樣創下近2年新高價，以及嘉澤(3533)、健策(3653)、華擎(3515)等個股均表現喜孜孜。

5月營收創近八個月新高的台光電(2383)飆上230元漲停鎖死，也帶動AI伺服器概念股漲勢，如勤誠(8210)、金像電(2368)漲約3.5%。

類股方面，暑假陸客疫後利多，觀光股創近12年高點，觀光類指收漲3.25%最威，觀光個股輪漲來到好樂迪(9943)、新天地(8940)漲停，電腦周邊、電子零件、半導體、電子、電機、生醫、汽車等皆走揚超過1%。然電子通路跌逾1%最劇，玻陶、水泥、通網、塑膠則走疲小黑。

台新投顧副總經理黃文清表示，目前行情呈現驚驚漲，不過電子如AI等題材多，電子、非電均展現輪動態勢，短線有機會挑戰萬七整數關卡。而下周三美國聯準會(Fed)將公布利率決策，預估美國將暫緩升息或是升息和緩，對此也將有利台股後續表現，不過也將持續觀察經濟狀況，如下周二美國勞工部也將先發布5月消費者物價指數(CPI)數字。