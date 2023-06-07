LINE Pay目前全台支付據點突破46萬處，智慧手錶支付功能上線後，用戶將可在實體店家以智慧手錶出示LINE Pay付款條碼，輕鬆完成付款。用戶使用智慧手錶進行支付時，可以上下滑動點選已綁定的卡片，選擇想要使用的卡片完成支付，也可選擇開啟「LINE POINTS」進行折抵消費，並可出示電子發票載具條碼儲存發票，切換至LINE Pay「我的會員卡」於消費商店內累積會員點數等功能，更詳細的watchOS及Wear OS智慧手錶LINE Pay使用功能可參考官方教學影片，未來用戶不必攜帶錢包，也可使用智慧手錶在連鎖超商、量販、連鎖餐飲等熱門實體場域以LINE Pay完成付款。

LINE Pay表示，身為國內行動支付龍頭，長期關注用戶對行動支付的各種需求，致力提供用戶更好的支付體驗，智慧手錶付款功能上線後，讓行動支付享有手機以外的其他新選擇，進一步提升支付的便利性與應用場景。

LINE Pay智慧手錶支付功能支援watchOS 7.0以上及Wear OS 3.0以上版本，想透過智慧手錶完成LINE Pay付款，可先將手機內的LINE Pay App更新至2.4.0以上版本，Apple Watch的用戶就可以直接在手錶中下載LINE Pay App，或是可以進入iPhone的Watch App中也能找到LINE Pay進行安裝，進行配對並輸入LINE Pay密碼後，設定完成就可以開始使用LINE Pay。

Wear OS的用戶可以在手機的Google Play搜尋LINE Pay，找到 LINE Pay App頁面並點擊「可在更多裝置上使用」選單後，點選「安裝」，即可將LINE Pay App下載至 Wear OS 3.0以上的智慧手錶，再依系統指示完成輸入密碼等動作，就能夠在智慧手錶上成功登入使用LINE Pay。

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