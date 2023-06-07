「環保餐具清洗中心」為消防局機關用地撥用。（縣議員楊華美服務處提供／王志偉花蓮傳真）

縣議會無黨總召楊華美今與多位縣議員現勘，認為縣府核算「洗一個35元」太貴，質疑縣府未做好前期規劃。（縣議員楊華美服務處提供／王志偉花蓮傳真）

縣議會無黨總召楊華美今與多位縣議員現勘，認為縣府核算「洗一個35元」太貴，質疑縣府未做好前期規劃。（縣議員楊華美服務處提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣環保局為減少東大門夜市垃圾量，2019年向花東基金申請核准6千餘萬元經費，要蓋一座「環保餐具清洗中心」，因選址延宕2年，後又追加2千多萬元，此案送到議會審議，清洗費用「洗一個35元」曝光，這價格讓議員詫異，縣議會無黨總召楊華美今會同多位縣議員現勘，直說「35元太超過」，質疑縣府未做好前期規劃，憂心斥資近億元恐成「蚊子館」！

環保局規畫建置「環保餐具清洗中心」，以減少東大門夜市一次性餐具，2019年獲行政院核定花東基金6760萬元經費，原本預計2020年建設廠房，卻因東大門夜市是商業區受限使用規定，後又找到美崙柴油車動力計檢驗站原址，但因變更用地，造成計畫延宕。最後找到消防局特搜中心機關用地，美崙工業區的「民心段199-2地號西南隅」（花蓮酒廠附近），可供建築面積達200平方公尺以上，預計下月就要開工。

因清洗中心需要興建聯外道路通往縣道193線，環保局申請花東基金追加核准2800萬元（縣預算自籌款300萬元）送進議會審議，環保局擬清洗一套35元的價格因此曝光，

楊華美與多位議員都露出不可置信表情，一度以為是環保局誤繕，「少一個小數點」！楊華美說，這將對夜市小生意造成沉重成本壓力，民進黨籍議員張美慧不解，夜市炒麵才多少錢，加收35元餐具清洗費，是否將轉嫁到顧客身上，反而讓消費者卻步？議員胡仁順說，當初縣府詢問意願時，許多業者不知道要收35元，消息一出恐引起攤商抵制。

無黨籍議員魏嘉賢也說，以做小生意的角度，35元洗一套碗筷非常不可思議，縣府投資應該精密計算，國民黨籍縣議員吳東昇則認為，合理價洗一套3.5元還差不多，希望縣府改進。

楊華美強調，垃圾源頭減量當然要做，但35元的價格太超過，擔心蓋好將成億元「蚊子工廠」，質疑縣府未做好前期規劃，另因現址距離距離市區有段距離，質疑路程遠，反而增加碳足跡，與環保觀念背道而馳。

對此環保局副局長饒慶龍說，初步估算，清洗中心營運成本每月約90萬元，損益平衡前提下，初期目標東大門所有內用66家攤商全數加入，每套費用35元，經調查夜市約7成攤商有意願，饒慶龍說，35元有含運，外縣市還另算運費，允諾會再詳細計算。

饒慶龍說，為提高業者送洗餐具意願，目前除規劃包月6000元方案、早鳥優惠、單次送洗體驗價來宣傳，也將擴大到其他餐飲店家、飯店及合菜業者、月子中心及空軍第五聯隊、團膳業者，將對約900家做調查，目前有100多家願意送洗。

饒慶龍也說，環保局在東大門夜市推廣環保餐具，去年估計減少300多公噸碳排量、16.4公噸垃圾量，也連續2年獲獎環保署「環保夜市」，未來清洗中心營運後，也將由縣府觀光處簽訂租約時要求須使用環保餐具。