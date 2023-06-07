縣府為解決竹北市崇義里淹水問題召開說明會。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

519大豪雨，竹北市崇義里發生淹水災情，縣府為解決淹水問題，6日由工務處長江良淵主持召開地方說明會，決定未來10日內展開貓兒錠幹線排水清淤工程，並請農田水利署和竹北市公所，對崇義里管轄區域內的排水溝渠進行清淤作業，以改善整體排水系統效能。

縣議會副議長王炳漢、議員張珈源、林禹佑、蔡志環及當地居民，並前往貓兒錠幹線視察排水情形，了解決崇義里的淹水問題。

江良淵指辦理貓兒錠幹線排水清淤工程，並請農田水利署和竹北市公所，對崇義里管轄區域內的排水溝渠進行清淤作業，這項措施未來遇短延時強降雨時，能進一步確保崇義里的居民不再受到淹水困擾。

當地里民認為，需要建立固定式抽水站，才能根本解決淹水的解方。工務處回應，將進行進一步研議，找出最適合且長遠解決淹水問題的方法。

江良淵強調，縣府重視崇義里淹水問題所帶來的困擾，改善淹水問題也是縣府的首要任務之一，將持續與相關單位合作，並與居民保持緊密聯繫，對淹水問題提供更即時且有效的因應作為，確保居民生活環境得到改善。