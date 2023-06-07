阿部瑪利亞今（7日）出席卡片遊戲機記者會。身為日本人的她，被問及蔡阿嘎拍攝日本地雷餐廳影片遭炎上，不僅鬧上日本新聞，就連日本網友都希望蔡阿嘎不要再到當地遊玩一事，她驚訝表示，因為最近工作比較忙，所以沒有注意到相關新聞。但她透露之前在日本拍攝24小時賣場時，正好遇到蔡阿嘎也在拍攝，「身為日本人，很開心很多台灣YouTuber喜歡日本」。

對於日本網友不滿蔡阿嘎，阿部瑪利亞則幽默笑說：「希望日本網友也可以看我的YouTube頻道」。阿部瑪利亞也常在個人頻道介紹台灣美食，如果吃到不好吃食物都怎麼表達？她說，她會用「很有趣的味道」、「好特別喔，日本人可能不習慣」等委婉方式介紹。

阿部瑪利亞來台發展6年，之前曾在節目上開玩笑說想要嫁給有錢人，今害羞表示「這是我國小的目標，但目前還沒看到對象」，她說她很想跟台灣男生交往，但工作上遇到的異性都已經結婚，也因為工作太忙，沒機會認識新對象。

她說，現在理想條件也改變了，覺得女生經濟獨立比較重要，不在意另一半是不是有錢人，反而希望將來另一半可以接受她工作繁忙。重視個人空間的她，還說將來結婚後不想跟另一半同住一個屋簷，「我想跟他住在兩隔壁，偶爾一起住就好，但我想可以接受我條件的人應該很難找。」