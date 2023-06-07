屏大無償提供256平方公尺校地，將60米圍牆內縮、最多達7米，讓原3米的防汛道路擴寬成5米路，藉此成功護住樹齡超過一甲子的雨豆樹。（謝佳潾攝）

屏大無償提供256平方公尺校地，將60米圍牆內縮、最多達7米，讓原3米的防汛道路擴寬成5米路，藉此成功護住樹齡超過一甲子的雨豆樹。（謝佳潾攝）

屏大無償提供256平方公尺校地，將60米圍牆內縮、最多達7米，讓原3米的防汛道路擴寬成5米路，藉此成功護住樹齡超過一甲子的雨豆樹。（謝佳潾攝）

屏東大學民生校區旁有條殺蛇溪防汛道路，路上有棵樹齡超過60年的雨豆樹，長得非常茂盛好看，但也因此影響車輛通行，不少汽機車經過時都會與樹發生擦撞，不僅人車危險、樹也是傷痕累累，所以曾有居民建議砍樹，為此，屏大無償提供256平方公尺校地，將60米圍牆內縮、最多達7米，讓原3米的防汛道路擴寬成5米路，藉此成功護樹。

據了解，這棵佇立在殺蛇溪防汛道路的雨豆樹，在屏東農專校區時代已存在，所以居民判斷它的樹齡超過60年，而隨著雨豆樹的成長，防汛道路可通行的部分也愈來愈窄，防汛道路約3米，但靠近雨豆樹的那段實際通行路寬約僅2.8米，因此時常造成汽機車行經時與樹發生擦撞。

屏東市民代表王芬里指出，8、9年來很多民眾都稱要處理這棵大樹，2年前會勘時還有人建議要修剪樹，但她認為不應該是這樣，因為這條路是防汛道路，是縣府水利處給民眾方便用的，所以大樹的存在並沒有礙著大家，因此她不能有積極作為，才能保護大樹的存在。

而有人建議砍樹，當然也有人建議護樹，長年來雙方爭議不斷，直到近期終於有了解決方案，在縣府的協調下，屏東大學無償提供256平方公尺校地配合殺蛇溪防汛道路改善工程，將60米圍牆內縮，讓防汛道路拓寬成5米路，當中靠近雨豆樹的那段內縮達7米。

屏大總務長李東泰指出，這棵佇立在民生校區北門旁的雨豆樹，早已成為該區居民的記憶圖釘，也標註著那些近百年走過的歲月，學校有保護老樹的責任，這也是社會責任，這項由縣府出資的道路改善工程，不僅保護老樹，也維護了用路人安全，更保留當地共同的記憶，共創三贏局面。

縣府水利處表示，殺蛇溪防汛道路改善工程長度105公尺，斥資經費400萬，5日開工、預計8月下旬完工。