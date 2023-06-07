彰化縣社頭社區整合型服務中心，7日特別讓長輩包水晶粽，取代傳統粽。（彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真）

還找來特殊學校啟智學生同樂，一起蒸出晶瑩剔透的水晶粽，青銀合作場面溫馨。（彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真）

端午節倒數，家家戶戶準備包粽吃粽，但對於長輩來說，傳統糯米粽難以消化，彰化縣社頭社區整合型服務中心，7日特別讓長輩包水晶粽，取代傳統粽，還找來特殊學校啟智學生同樂，一起蒸出晶瑩剔透的水晶粽，青銀合作場面溫馨。

彰化社頭社區整合型服務中心以「魔法廚房」聞名，與其他中心不同，被有寬敞先進的廚房，平常會讓阿公阿嬤自己挑菜、煮菜，從中獲取成就感，活動當天中心準備粽葉、西谷米及綠豆沙、紅豆沙等內餡，讓現場長輩大秀手藝。

76歲的蕭姓阿嬤說，第一次包水晶粽，怕出醜丟了面子，還提早在廚房練習好幾次，怕沒辦法教這群可愛的孩子；86歲的邱爺爺也說，這些孩子比較特別，需要更多愛與照顧，他很榮幸可以教他們包粽，期盼未來有更多機會相處。

社頭社區整合型服務中心是由衛福部彰化醫院經營，當天院長曾孔彥也特別到場試身手，向長者討教包粽技巧。曾孔彥表示，長輩對包粽很熟稔，現場傳授給青年學生，既傳承技藝知識，也傳承文化。校長王志全說，透過包粽活動讓青銀共學、共融，很有意義。

彰化醫院長照管理組長張文瀞強調，社頭社區整合型服務中心是以廚房餐食活動為特點，平時讓長輩自己挑菜、煮菜，提高長輩的活動參與度，期間結合許多在地高中生美食聯手，以「青銀合作」模式，強化社區認同感及跨世代交流。