「玉山證券富果帳戶交易API服務」以完善顧客交易旅程為出發點，使用者透過API交易服務，除能快速掌握行情變化，搭配實惠的手續費更能降低股票交易成本。此外，有鑑於傳統API交易服務在實際上線時容易遇到各式突發狀況，玉山此次所推出的服務中特別提供交易模擬環境，讓顧客可以在模擬環境中測試交易操作 ，包含練習下單、查詢帳戶資訊、搜尋股票等，有效進一步降低實作風險。

對於一般顧客而言，傳統API交易服務有著較高進入門檻，因此「玉山證券富果帳戶交易API服務」特別提供多語言SDK，支援顧客以多種程式語言開發，包含Python、JavaScript等，輔以簡單易讀的說明文件，讓更多顧客能享受API交易服務的便利性，相信這項服務將成為程式開發者、投資交易者使用首選。

玉山證券致力深化「證券即服務 SaaS」（Securities as a Service）商業模式，積極與異業合作，發展證券為主軸的生態圈，走出有別於一般證券商的創新經營之路。