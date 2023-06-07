嘉義市垂楊路及新榮路口北側的「小綠人」因為地下線路故障被消失。（廖素慧攝）

嘉義市近年來陸續施工優化人行道，但有議員質疑垂楊路、新榮路行人穿越道「小綠人」號誌施工後被消失，影響用路人安全，嘉義市政府交通處表示，垂楊路南側的「小綠人」還在，北側的「小綠人」因為地下線路故障，近期會修復，並在中央分隔島施作庇護島。

市議員王浩指出，垂楊路是30米寬的大馬路，一般人要用20幾秒走過垂楊路並不容易，但施工後垂楊路及新榮路相交處的4個小綠人被消失，只剩下空架子，且還沒有行人庇護島，對行人很不友善。

嘉市府交通處副處長駱際方表示，垂楊路及新榮路口南側的「小綠人」已安裝好，北側的「小綠人」由於地下線路出問題，要更新，近期會修理，此外，垂楊路「共桿工程」已於5月29日發包，連同在中央分隔島設置「庇護島」也將一併施工。

嘉市府交通處表示，為守護行人安全及考量民眾需求，陸續改善優化行人用路空間，提升與優化改善，目前共有247處路口設有行人專用號誌（小綠人）。

還有在人車動線交織易有衝突的7處設置「行人專用時相」，此外，體育路與興業東路、垂楊路與文化路等2處則實施「行人綠燈早開」。

嘉市府工務處長蘇文崎表示，去年起陸續執行人行道優化工程，已完成興業西路、垂楊路，世賢路3段人行道正在施工，北港路人行道已發包，預計7月下旬施工，世賢路4段、大雅路1段、吳鳳北路、興業東路也會接續推進。