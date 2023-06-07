台東市公所昨天辦理鄰里長文康政令宣導活動，台東市長陳銘風主持，台下有意角逐台東立委大位的政治人物全都到場。（蔡旻妤攝）

國民黨中常會今日公布第8梯次立委提名名單，台東縣大武鄉長黃建賓正式通過徵召參選第11屆台東縣立法委員，台東縣長饒慶鈴也出席中常會替他加油打氣。

黃建賓說，接受徵召就是責任的開始，從現在起他會急起直追、全力以赴，加強各界拜訪及請益的工作，努力爭取選民的認同與支持，希望能為國民黨台東縣拿回立委席次，為台東人拚好日子。

台東市公所昨天辦理鄰里長文康政令宣導活動，有意角逐台東區域立委的黃建賓特地到場，「參選視為未來選項之一」的現任立委劉櫂豪也親自出席，民進黨初選勝出的賴坤成則因人在國外，請特助到場，現場燃起政治火花。

黃建賓畢業於國立台東大學研究所，曾擔任大武鄉民代表會第19、20屆代表、主席，2018年當選大武鄉長，去年五合一選舉高票連任。

2024立委選舉國民黨台東縣黨部因選情特殊，經過台東縣委員會決議通過徵召黃建賓參選下屆立委，國民黨中常會也於今日通過第八梯次提名案，包括徵召台東縣黃建賓參選。

國民黨台東縣黨部，對於黃建賓願意接受徵召參選勇於承擔的精神與勇氣，主任委員吳秀華表達感謝與認同，表示會全力動員及輔選，呼籲全體黨員同志及鄉親選民能一起為黃建賓加油及鼓勵。

吳秀華表示，黃建賓雖然無大選經驗，但是年輕有活力及熱忱是他的優勢，從他這幾年擔任民代及鄉長的認真與表現，相信他會是1位為民喉舌的優秀立委人選。