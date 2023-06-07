游書庭在停機坪拍攝健身影片。（艾迪昇傳播提供）

游書庭拍攝健身影片將101大樓美景納入其中。（艾迪昇傳播提供）

藝人游書庭於YT經營「瘦身有氧」頻道，手把手教觀眾各式有氧運動，影片廣獲好評。為了提升影片品質，並結合台灣美景，他特地與君悅飯店合作，帶拍攝團隊到飯店頂樓停機坪，將附近101大樓震撼畫面拍進有氧運動影片中，他解釋之前有支影片，畫面遠遠地帶到101，國外粉絲眼尖詢問他101相關問題，因而靈機一動想出此企劃。當登高眺望台北市景，面對101大樓，他發出讚嘆：「好壯觀、果然是世界級的地標。」直呼幸運可以有這麼好的場地進行拍攝。

為了這次特別企劃，經紀公司特地協助游書庭升級攝影器材，使影片能以HD高畫質效果呈現，讓觀眾能看清楚游書庭示範動作時，身上肌肉發力、舒緩的狀態。在25層樓以上的高度拍攝影片，游書庭直呼涼風吹得舒暢，但也因為樓高風大，拍攝途中不時要追趕被吹走的器材，他苦笑：「我拍1小時的教學影片，為了剪輯方便，通常一鏡到底，不會停下來休息，所以苦了旁邊工作人員，要幫忙追回器材。」

遊書庭經營「瘦身有氧」頻道，對每則影片煞費苦心，貼心針對不同粉絲、不同的運動族群，設計60分鐘或是15分鐘運動課程，讓每人都可以依照自己的需求與能力挑選影片，達到運動的目的。他特別叮嚀，雖然這些動作可以在家中進行，但還是要穿上鞋子，以避免對腳踝產生過多壓力，另外，若室內開冷氣，也要注意流汗避免感冒。

游書庭表示粉絲的留言回饋，他會每一則逐一回覆，尤其得知粉絲與他分享，因為他的影片幫助粉絲成功瘦身、找回健康，讓他更有動力進行影片拍攝，經由這次的停機坪企劃，給他不少靈感，他表示：「若有機會，想到台灣不同的景點拍攝，帶粉絲解鎖更多台灣的美景。」除了健身影片，他主演的《台灣X檔案》「人妻與教練」單元將於三立都會台播出。