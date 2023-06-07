有可疑人士假冒頭份市立圖書館名義對外招募兼職人員，頭份市公所澄清絕無此事。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市立圖書館6日發現有人假冒圖書館名義，在地方臉書粉絲專專頁上貼文徵求臨時兼職人員，圖書館因從未發出這類徵才公告，擔心是有詐騙集團利用頭份市公所名義從事非法行為，6日晚間緊急向轄區頭份警分局報案，追查貼文者動機，並呼籲市民朋友們注意此事，澄清市圖並未徵選臨時兼職人員。

6日在1個苗栗在地臉書粉絲專頁中，出現一則貼文，內容指「徵圖書館兼職，工作內容包括書本排列，書本出入登記，工作時間為早上9時至下午14時，每逢周休二日，時薪180元，工作地點為苗栗縣頭份市中華路1082號，聯絡方式為林先生。」

由於工作徵文工作地點正是頭份市立圖書館，貼文一出，有許多民眾紛紛在貼文下留言詢問應徵細節，還有人直接打電話到頭份市公所及市立圖書館詢，頭份市公所及市立圖書館得悉後，確定這篇貼文涉嫌假冒市立圖書館名義對外徵才，立即去電貼文者詢問，貼文者發現事跡敗露，立即撤下貼文。

由於近來詐騙事件橫行，頭份市所提心會成為詐騙集團行騙愰子，6日晚間立即派員前往頭份警分局報案，請求警方追查貼文者是否有任何不良意圖？以及貼文者確切動機何在？

頭份市公所7日指出，頭份市立圖書館近期內並無招募臨時兼職人員，市公所並連續說三次「沒有招募臨時兼職人員」，以示澄清，市公所並強調，市公所所有招募應徵臨時聘雇人員，都會經由市公所統一公告辦理，絕不會在臉書等社群網路媒體中公布，請民眾提高警覺，以防上當。