烏克蘭南部赫松州新卡科夫卡（Nova Kakhovka）大壩6日被炸出大缺口，滾滾洪水向下游傾瀉而出，釀成嚴重洪災，衛星及空拍畫面顯示，沿岸村莊嚴重泡水，甚至有村莊幾乎消失，淹到只剩屋頂。

烏克蘭南部新卡科夫卡（Nova Kakhovka）大壩被炸，導致第聶伯河（Dnipro River）下游沿岸地帶大淹水。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、路透社報導，新卡科夫卡大壩及水利發電站6日遭毀後，大壩下游第聶伯河（Dnipro River）沿岸區域已經疏散1.7萬人，約100個聚落面臨洪水威脅。

烏克蘭南部赫松州新卡科夫卡（Nova Kakhovka）大壩被炸毀，下游沿岸區域嚴重泡水。

美國馬薩爾科技（Maxar Technologies）今（7）日公布水壩遭破壞及下游發生洪患前後的衛星照片，馬薩爾科技在聲明中指出，水壩及水利發電站已經大範圍摧毀，幾乎沒有結構保留下來。

⚡ New satellite imageries show scope of Kakhovka dam destruction.



Images shared by Planet Labs show water pouring through the destroyed Kakhovka dam on June 6. At least 1,335 houses were flooded on the Ukraine-controlled west bank of the Dnipro River.



Photo: Planet Labs PBC pic.twitter.com/8lMk2B2yUw — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 7, 2023

These are satellite images of the russian man-made disaster at the Nova Kakhovka Dam and HPP.

The scene resembles a big-budget Hollywood post-apocalypse movie. However, this is the reality of the russian world. And the perpetrators of this war crime, another crime against… pic.twitter.com/IcJeCJi84C — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 6, 2023

Satellite images of the dam of the Kakhovka Hydroelectric Power Plant before and after the explosion are published by Radio Liberty. pic.twitter.com/k2wK9ZagTL — NEXTA (@nexta_tv) June 6, 2023

馬薩爾科技捕捉了新卡科夫卡和第聶伯夫斯卡灣（Dniprovska Gulf）之間超過2500平方公里區域的畫面，顯示好幾座城鎮及村莊泡水，平房、建築浸在水中，許多建築甚至淹到只剩屋頂，洪水淹沒公園、土地、農田及基礎設施。

New satellite images show the Nova Kakhovka dam before and after its destruction.



Cities along the river bank are now experiencing heavy flooding. pic.twitter.com/T4mkYhF9i4 — Brady Africk (@bradyafr) June 6, 2023

衛星畫面顯示，新卡科夫卡一座碼頭被洪水沖走，聯合國人道事務與緊急援助秘書長葛瑞菲斯（Martin Griffiths）表示，接下來幾天才能充分了解這場大災難的全面規模。

報導指出，受洪患影響最深的要屬位在第聶伯河中間的奧斯特里夫（Ostriv）島，這座島有幾座橋樑與赫松市相連。不過奧斯特里夫島周二幾乎「消失」了，島上公園及碼頭率先被淹沒，接著是民宅，只剩下屋頂露出水面，島上居民也已經緊急撤離。

新卡科夫卡（Nova Kakhovka）大壩被炸毀後，第聶伯河（Dnipro River）下游區域嚴重淹水，圖為河中驚見房子屋頂。（圖／路透社）

有當地人錄下搭著小船挨家挨戶協助撤離的畫面，遠處傳來俄軍砲擊的轟隆聲，讓他們大罵髒話：「來了！」