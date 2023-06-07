烏克蘭南部赫松州新卡科夫卡（Nova Kakhovka）大壩6日被炸出大缺口，滾滾洪水向下游傾瀉而出，釀成嚴重洪災，衛星及空拍畫面顯示，沿岸村莊嚴重泡水，甚至有村莊幾乎消失，淹到只剩屋頂。
綜合英國《衛報》（The Guardian）、路透社報導，新卡科夫卡大壩及水利發電站6日遭毀後，大壩下游第聶伯河（Dnipro River）沿岸區域已經疏散1.7萬人，約100個聚落面臨洪水威脅。
美國馬薩爾科技（Maxar Technologies）今（7）日公布水壩遭破壞及下游發生洪患前後的衛星照片，馬薩爾科技在聲明中指出，水壩及水利發電站已經大範圍摧毀，幾乎沒有結構保留下來。
馬薩爾科技捕捉了新卡科夫卡和第聶伯夫斯卡灣（Dniprovska Gulf）之間超過2500平方公里區域的畫面，顯示好幾座城鎮及村莊泡水，平房、建築浸在水中，許多建築甚至淹到只剩屋頂，洪水淹沒公園、土地、農田及基礎設施。
衛星畫面顯示，新卡科夫卡一座碼頭被洪水沖走，聯合國人道事務與緊急援助秘書長葛瑞菲斯（Martin Griffiths）表示，接下來幾天才能充分了解這場大災難的全面規模。
報導指出，受洪患影響最深的要屬位在第聶伯河中間的奧斯特里夫（Ostriv）島，這座島有幾座橋樑與赫松市相連。不過奧斯特里夫島周二幾乎「消失」了，島上公園及碼頭率先被淹沒，接著是民宅，只剩下屋頂露出水面，島上居民也已經緊急撤離。
有當地人錄下搭著小船挨家挨戶協助撤離的畫面，遠處傳來俄軍砲擊的轟隆聲，讓他們大罵髒話：「來了！」
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