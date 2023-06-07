控性騷等嘸道歉！王丹返台強調不會逃避 李男赴北檢提告「強制性騷未遂」

民運人士王丹遭控疑似性騷擾事件延燒多日，繼清華大學發表聲明中止聘任後，7日下午再發聲明，指將全面擴大調查疑似性平事件，並主動聯繫2010年至2017年及2022年至2023年、王丹於清華大學開課期間所有助教與學生，若有遭遇性平事件，更籲請當事人主動聯繫「清華大學性平會」。

清華大學指出，該校師生於2010年發生疑似性平事件，有鑑於涉及此案的教師恐造成多起疑似性平事件，清大將依性平法展開全面擴大調查，原則包括「主動聯繫當事人」，調查該名教師於清大的歷年開課記錄，主動聯繫所有課程的修課學生和助教，了解是否還有其他學生和助教遭遇性平事件，並提供相關資訊和權益說明。

其二是「公開呼籲當事人與清大連聯繫」，在清大性平會網站公告相關資訊與聯繫管道，公開呼籲有相關遭遇的同學與清大聯繫。

清大指出，清華大學長期推動性別平等教育，積極維護學生的學習權，打造多元包容和安全友善的教學環境，清大將積極協助有相關遭遇的學生，展現校方維護學生權益的信念和行動。

校方表示，如果於2010年8月1日至2017年7月31日，及2022年8月1日至2023年1月31日期間，當時具有學籍身分（不限清華大學學生），若有遭遇到教師王丹疑似性平事件，都請與清華大性平會聯繫，專線電話：03-5742626。電子信箱：[email protected]。