苗栗縣政府塑造全民職場安全衛生文化，營造友善工作環境，7日辦理苗栗縣政府職業安全衛生政策簽署儀式，苗栗縣長鍾東錦與勞動部職安署中區職安中心主任李文進共同承諾4大職業安全衛生政策，彰顯縣府對於職業安全衛生重視及決心。

縣府勞工及青年發展處表示，自去年以來發生多起因為高空作業所引起的高空墜落或機械事故等，造成人員重傷案件，雇主未能於事前防範而造成職業災害和工安事件，不僅造成雇主財產損失，也需負起業務過失及刑事上的責任，更容易造成勞工家庭破碎。

勞青處分析，職業災害發生的原因，多半是因為雇主及勞工對安全衛生的認知不足、疏忽、不在意而造成，因此事前的教育訓練和準備、作業中確實遵守SOP、事後的檢討和改善，以及持續學習等都是避免職業災害發生的方法，若平常有對作業環境進行風險辨識、預測、評估存在的危害及風險，發掘作業環境中的危害因子，加以改善、預防並採適當防護設施，便能適時防止職業災害發生。

苗栗縣長鍾東錦7日與勞動部職安署中區職安中心主任李文進共同簽署苗栗縣政府職業安全衛生政策，承諾「強化府內安全衛生水準」、「提升縣民風險評估」、「降低公共工程職災風險」及「推動友善職場工作環境」。

苗栗縣總工會理事長麥志宏、苗栗縣產業總工會理事長吳炳禎、苗栗縣職業總工會理事長徐碧蔘、社團法人台灣安全衛生協會理事長陳介豪、社團法人苗栗縣勞資關係協會常務監事蔡居源、苗栗縣工業會理事長羅彬豪以及縣府勞青處長王浩中、水利處長楊明鐃、工務處技正曾若涵等人見證簽署儀式。

鍾東錦表示，為精進職業安全衛生業務，縣府2019年成立跨局處「職業安全衛生推動小組」，共同研議本府職業安全衛生4大政策包括強化府內安全衛生水準、提升縣民風險評估、降低公共工程職災風險及推動友善職場工作環境等面向。

鍾東錦分享，他來自礦工家庭，從小對職業災害的痛感同身受，當時礦場災變沒有停過，時有耳聞身邊人因礦場職災往生，過去職災比例非常高，但隨時代進步，政府逐漸重視職場安全的重要性，而他過去工作經驗中也曾看過工人在工作過程中受傷，因此相當重視職場的安全衛生條件，定要加以調整改善會不小心讓人喪命的工作環境，降低危險，讓苗栗縣內職工都能有安全的環境，進而減少壓力讓心情愉快，工作效率自然會好，更是不會讓家人擔心。

鍾東錦強調，職工是家庭重要的經濟支柱，若發生危險將釀悲劇，除了縣府團隊會用心、仔細在職場方面的檢查、檢核以外，也希望各工會攜手努力，為縣內職工打造安全無虞的工作環境。