中國外交部7日例行記者會上，被問到美國白宮國安會印太事務協調員坎貝爾6日稱，中方驅逐艦在台灣海峽的危險航行表明，有必要採取措施防止發生意外、造成可怕後果，美國民主黨參議員本·卡丁也稱中國對美國軍艦做法違反國際法等說法，中國外交部發言人汪文斌表示，在維護國家主權和領土完整方面，中方沒有妥協退讓的空間，這裡面不存在什麼欺淩恫嚇，只有中方堅守的原則和底線。

據澎湃新聞引述汪文斌說，針對美方軍事挑釁，中方依法依規進行海空應對，合理合法，與欺凌扯不上關係，「說到欺淩恫嚇，美國比任何國家都更熟練。」

汪文斌說，根據報導僅2022年，美國大型偵察機就對中國抵近偵察高達800多架次。2022年美軍還曾多次派航艦打擊群進入南海及周邊地區，這種倚仗軍事優勢耀武揚威、侵害別國主權的行為，才是欺凌恫嚇，也是造成海空安全風險、破壞地區和平穩定的根源。