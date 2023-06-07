該家西班牙時尚集團公布第一財季(2~4月)獲利成長54%，優於預期；在2022年歷經強勁表現之後，該集團目前繼續成長。

Inditex第一財季淨利達12億歐元(約12.4億美元)，超越分析師預期的9.8億歐元。

儘管面臨成本壓力，包括西班牙店員平均工資上漲20%，Inditex仍成功應對了維持價格競爭力的挑戰。

Inditex集團的市值在上周首次超越1000億歐元(約1070億美元)。

儘管去年出售了獲利豐富的俄羅斯業務，並吸收了更高的勞動力成本，Inditex在上季的銷售依舊強勁，年增13%，來到一致於分析師預期的75.6億歐元。

Inditex的戰略之一是在歐元區以外的地區，維持較高的售價，例如在美國、墨西哥、沙烏地阿拉伯，一些服飾的價格比本國市場貴上91%。

由於總體環境較為艱難，美國市場的需求下降，但南歐市場受影響較小。協助抵銷了下降的趨勢。

該集團第一財季毛利率達到創紀錄的60.5%，顯示該集團有能力把更高的價格負擔轉嫁給消費者。Inditex認為2023財年的毛利率將維持穩定。

去年由於生活成本的危機，多數零售商的毛利率都受到擠壓。

Inditex計畫在兩年內於美國市場再擴展30家商店。分析人士認為，在消費者更具有鑑別力的市場，只有實力最強的時裝零售商，才能擴大市場份額。