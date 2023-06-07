喬山指出，5月營收成長主要來自於商用市場，其中美國商用營收年增超過五成，各區域如荷蘭、法國、巴西等也都有相當不錯的增幅。

喬山為商用健身器材第一品牌，主要客戶涵蓋了全球各大區域的健身房龍頭。美國的Planet Fitness近期報告上顯示他們2023年第一季新增了36間健身房，全年計畫將更新160間加盟店的健身器材，預估全年營收成長13~14%；歐洲區Basic Fit在第一季新增了68間健身房，會員人數較去年同期大幅增長了37%；南美洲第一大Smart Fit則新增8間健身房，獲利表現亮眼，2023 Q1淨利1.05億巴西幣，Smart Fit連續第3季獲利，也是有史以來最高的淨利，健身房產業蓬勃發展，成長潛力不容小覷。

喬山第一季合併毛利較去年同期增加4.8%後，法人預估，第二季毛利可再穩步拉升；全年合併營收亦可望攀高，營運效益將逐季顯現。