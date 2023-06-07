竹北市公所因應人口成長迅速，為提高行政效率及服務量能，4月進行鄰里整編，增聘66位鄰長，目前全市31里有784位鄰長為民服務，市公所陸續舉辦5場特優鄰長表揚會，7日在東平里集會所舉辦首場表揚活動，由市長鄭朝方頒獎給熱心公益的特優鄰長。

鄭朝方表示，竹北市目前人口已近22萬人，依照31里原定鄰長編制，平均每位鄰長需服務290位市民，工作負荷超載，為均衡各里服務範圍及品質，4月1日起辦理行政區域調整鄰里整編，全市增聘66位鄰長為民服務，鄰長總人數達784人。

為表達對鄰長為民服務、努力付出的肯定，竹北市公所7日起陸續在東平、十興、斗崙、竹仁里等集會所及豐田國小舉辦5場特優鄰長表揚會，全市總計選出44位特優鄰長。

其中，斗崙里12鄰鄰長黃竹安，高齡90歲，擔任鄰長近30年，為公眾奉獻的精神不受年齡所限，目前每日仍持續到福興路土地公廟協助整理環境，甚至將幫民眾尋獲愛犬獲贈的10萬元謝禮，全數捐獻給土地公廟，成為地方佳話。

鄭朝方表示，里、鄰長平時協助市公所推動相關市政政策，包含竹北6000民生紓困金現金領取通知單、春聯、農民曆等發放，協助反映里民心聲，關心里鄰建設，舉凡路燈不亮、道路積水、坑洞等問題，都是公所與市民間最主要的溝通橋梁，獲獎表揚的鄰長都是實至名歸，所有第一線鄰長都是提升市民生活品質的幕後英雄。