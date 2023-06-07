南市府衛生局表示，希望未來有更多業者能一起推動職場健康促進。（張毓翎攝）

新舜營造董事長張昭鎭說，主辦舉辦這場活動的目的，是希望拋磚引玉，讓台灣營造業更好。（張毓翎攝）

新舜營造公司推動勞工健康促進，7日舉辦「健康園遊會」，鼓勵公司員工、監造商、承包商參加癌症篩檢，台南市政府衛生局媒合佳里奇美醫院提供子宮頸抹片、糞便潛血、口腔黏膜等檢查及戒菸衛教及轉介服務，並透過有獎徵答送宣導品，提升勞工健康識能。

新舜營造董事長張昭鎭說，除了公司同仁，他也邀請協力廠商的員工參與，感謝市府衛生局、奇美醫院等單位的支持，提供癌症篩檢等服務，一起守護勞工朋友健康，主辦舉辦這場活動的目的，是希望拋磚引玉，讓台灣營造業更好。

今天活動上，國健署南區健康職場推動中心也邀請專業老師提供運動指導，新舜營造提供手作DIY活動，讓員工身心靈都可放輕鬆。

衛生局副局長黃文正說，新舜營造公司是台南首家主動推動職場健康促進及健康工地的營造業者，業者若重視職場安全與勞工健康，亦能讓勞工逐漸重視自我健康，希望未來有更多業者響應推動職場健康促進。