▲遭攔查疑似違法噪音車輛，於現場使用儀器進行檢測。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

▲環保局長馬仲豪表示，將會持續進行聯合稽查與使用照相科技執法，杜絕違法噪音車輛，守護市民安寧。（基隆市環保局提供／徐佑昇基隆傳真）

改裝車噪音為基隆市民最頭痛的問題之一，為杜絕網友戲稱的「改管仔」肆虐擾民安寧，基隆市警局及環保局6日晚間執行聯合稽查，針對可疑噪音車輛攔停，當場檢測並舉發2台排氣管噪音違規。環保局長馬仲豪表示，車輛噪音稽查從今年至5月底止，累計共開罰231件，將會持續與警方合作並配合照相科技執法，杜絕違法噪音車輛，還給市民安寧生活環境。

基隆市警察局表示，為維護市民安寧生活，第二分局於6日晚間由安瀾橋派出所、信六路派出所及八斗子分駐所會同環保局及基隆監理站執行聯合稽查，於中正路段設置封閉式路檢點，針對噪音車、改裝車及酒駕等違規加強攔查。

市警局說，本次專案勤務共計攔停10部疑似改裝車輛，後由環保局、基隆監理站嚴格檢視是否改裝排氣管或拆除消音器，並現場檢測噪音分貝數。

而環保局以儀器現場檢測認定後，其中2台機車排氣管明顯超出噪音分貝數，依規定開單舉發。警方亦現場確認駕駛有無酒駕、無照等違法或違規行為，依法舉發，以達嚇阻效果。

市警局強調，為維護本市安寧，將主動規畫各項勤務，於噪音熱點路段進行改裝車聯合稽查。

對此環保局長馬仲豪表示，為避免噪音車輛影響民眾居家安寧，環保局除了加強跨局處執行環、警、監夜間聯合稽查嚴格取締外，另加強不定期執行聲音照相科技執法，及民眾陳情後通知到場檢測。

馬仲豪說，統計今年起至5月底為止，違規噪音車輛共計已告發處分231件，並呼籲車主，行駛之車輛如超過噪音管制標準，將處新台幣1800元至3600元罰鍰；如查獲使用未認證排氣管之車輛致妨害環境安寧，則將處新台幣3000罰鍰，累犯者可按次處罰，最高可處新台幣3萬元罰鍰，切勿以身試法。