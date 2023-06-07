新宿舍內部空間。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣長鍾東錦等人主持啟用典禮。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

國立聯合大學位於苗栗市八甲校區，僅有1棟500床的男宿舍，學生宿舍數量不敷使用，校方2020年斥資3.4億元在興建第6學生宿舍，包括男女生宿舍各1棟共204間房間，可容納712人住宿，校方7日舉行啟用典禮，未來可滿足外縣市學生住宿需求。

啟用典禮由聯大校長李偉賢主持，教育部秘書處長陳素艷等要員參與，縣長鍾東錦率工商處長詹彩蘋、工務處長古明弘和勞青處長王浩中前往道賀，縣議員余文忠、前縣長徐耀昌秘書楊雲亭和苗栗市公所秘書張朋輝等地方仕紳及校方籌建宿舍有功人員一同揭幕，校方也安排熱舞社等節目演出熱場。

縣長鍾東錦表示，聯合大學是苗栗縣最高學府，校方提供最好的住宿生活環境，為學生們感到幸福，縣府未來會跟學校在產官學更密切的合作。

他說，考量苗栗縣人口不斷老化，例如預估幾年後，大湖鄉的國小可能從目前的6所銳減剩下2所，人口年輕化的工作刻不容緩，而苗栗縣擁有客家、閩南、原住民和新住民等多元文化，歡迎畢業生能留在苗栗，成為「苗栗的媳婦或女婿！」成為未來發展的生力軍、苗栗驕傲的一分子。

李偉賢說，第6宿舍預計今年9月起有700多位同學進住，旁邊的第5宿舍目前有500多位學生，將來整個八甲校區的宿舍區域有1200多位學生生活。

他表示，宿舍不僅僅只是睡覺的地方而已，更是學習、生活、聯誼和社交的場所，感謝教育部補助「新宿舍運動計畫」5247萬，感謝縣長鍾東錦參加宿舍動土、上樑和啟用典禮，縣府團隊全力協助宿舍啟用。

聯大指出，第6學生宿舍斥資3.4億元經費打造，建築的1樓及中央轉折處，為所有學生都可使用的公共空間，目前設置有氧健身房和共享廚房實驗室，2至6樓的中央區設置了共同平台，有觀景陽台與歡聚共樂BAR，提供學生舉辦派對交誼的空間。

兩棟大樓皆設置了交誼廳，分別規劃為電影動漫共享區、桌遊同樂區、電競交流區、直播空間、慵懶休憩區等等，提供同學彼此交流、學習、與共享的空間。

寢室有4人雅房和雙人套房的房型，建築物前方有戶外景觀廣場，廣場分為休憩區及表演舞台，可讓學生舉行社團活動，例如展覽、演說、快閃表演、美食文創市集、校慶系列活動等，讓學生能凝聚彼此、相互交流。

此外，聯大學務處為了讓今年即將畢業步入社會的畢業生，能夠體驗第6學生宿舍優質住宿環境，6月5日到7日舉辦「來去六舍住一晚」活動，每晚安排40位學生體驗入住，讓學生體驗新宿舍的夜晚星空，並且提供一泊二食、夜間BBQ、團體活動等福利，讓畢業生填補大學四年學涯的回憶。