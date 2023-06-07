今年大學分科測驗7月12日、13日兩天舉行，明（8）日起至6月19日報名。大考中心表示，考生未於規定期限內辦理報名、繳交照片及完成繳費者，即視為未完成報名手續，逾期概不受理補辦報名或繳費，並不得參加考試。

大考中心說，今年分科測驗，高級中等學校之三年級學生已取得畢業證書者，可由原就讀學校集體報名或個別報名方式，擇一辦理；若尚未取得畢業證書，一律經由原就讀學校集體報名。

高級中等學校之非應屆畢業生或具同等學力者，可委託經政府立案且已獲得本會發給集體報名單位代碼之補習班報名，或個別報名。

今年分科測驗考試日期為7月12日、13日，第一天為物理、化學、數學甲、生物等4考科；第二天為歷史、地理、公民與社會等3考科；分科測驗各科考試時間均為80分鐘。

分科測驗各考科均有選擇題，數學科有選填題，並皆有非選擇題型或是混合題型，混合題型是指同時包含選擇（填）題及非選擇題的題型，為題組形式。

分科測驗成績採級分制，級距以各科到考考生中原得總分前1％考生的平均原得總分作為計算基準，各科最高為60級分；學測成績使用於分發入學採計，各科最高也為60級分。