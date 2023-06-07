口罩令解禁，路上不少人已經脫下口罩，然而一名女網友表示，最近嘗試脫口罩，沒想到逛完賣場一圈，回家就感冒了，感嘆有人跟她一樣，不戴口罩後常感冒嗎？引起網友共鳴，「感覺抵抗力變差，但都是小症狀」，還有人分享不戴口罩後鼻屎也明顯變多。

原PO昨天在PTT發文問，有人不戴口罩後瘋狂感冒嗎？表示口罩令解除後，日前她嘗試不戴口罩，去賣場也沒戴，結果當晚回家就身體不適，腰酸背痛、鼻涕倒流，在床上躺了2天，至今還一直在乾咳，非常慘。

文章曝光後，大批網友也遇到一樣的狀況，「我也是，超怕是確診」、「有欸，感覺抵抗力變差，但都是小症狀」、「是有小感冒，但沒到嚴重」、「是不是二確？」'「阿病毒碼太久沒更新，當然容易感冒」，還有網友指出沒戴口罩的缺點，鼻屎變很多，「沒戴口罩後最有感的是鼻屎變多」、「同意，鼻屎變多超有感」、「戶外還是有戴，空污不想得肺癌」、「比較有感的是變黑了」。

但也有人對不戴口罩後無感，「解封後就沒戴過，沒生病」、「從解禁第一天後就再也沒戴，目前為止也還沒感冒」、「人口密集或騎機車才戴」。