為滿足家長托育需求，新北市教育局原選定在三重區文中小3學校用地，規畫新建旗艦型非營利幼兒園，不過，計畫卻暫緩。民進黨議員今開記者會，痛批市府無預警暫緩，並稱新北市長侯友宜去年9月就親口說幼兒園將發包，「不宜再變更」，根本是直接跳票。對此，教育局回應，目前幼兒園規畫未取消，因地方強烈表達停車場需求，暫緩期間將實施交通評估，評估政策方向。

市議員彭佳芸說，中央去年補助新北市1.2億要興建三重旗艦型幼兒園，規畫容納18班，今年1月局處開地方說明會時，在地居民都希望市府結合地方需求、整體規畫設計，進度完全沒下落，詢問市府後只得到一句「政策評估先暫緩」。

市議員陳啟能、顏蔚慈指出，地方老早就在討論增設停車場及活動中心需求，他去年9月曾詢問，是否可在三重旗艦型幼兒園計畫編列預算設置里民活動中心和閱覽室，侯友宜卻說，幼兒園即將發包，不宜再變更，甚至市長今年5月的施政報告也有明列經費和進度，未料，所有政策卻突然大轉彎，凸顯市府政策規畫不周。

市議員說李倩萍說，該塊土地地目本來就是教育用地，因位在桃捷A2站周邊，現狀才作為臨時停車場，市府2年前就知道地方有活動中心、停車場需求，周邊已有規畫重陽地下停車場，若本末導致，還要另尋幼兒園地點，不知哪裡還可作非營利幼兒園。

對此，教育局回應，去年規畫期間，地方僅有反映活動中心需求，也已協議要提供幼兒園部分空間，讓地方作為活動中心使用，但今年1月開地方說明會後，民眾強烈表達一定要停車場，因此暫緩該計畫，將與交通局溝通，實施交通評估。

教育局強調，幼兒園增班目標不變，計畫尚未取消，目前也同步盤整其他妥適地點，辦理公共化幼兒園增班，教育局也有考量將里民活動中心及地下停車場納入幼兒園規畫，但初估經費約9億元，仍須審慎評估。

教育局表示，中央1.2億元補助款不會應計畫暫緩取消，該計畫僅改為中長期，仍會持續爭取中央支持。