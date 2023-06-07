基北北桃1200定期票預計6月15日開放預購，於7月1日啟用，可於捷運、公車、客運及台鐵使用，並享雙北市YouBike前30分鐘及桃園市YouBike前60分鐘免費。但交通局提醒，購買1200月票無法以YouBike啟用，必須以其他運具啟用。

基北北桃1200月票使用範圍包含台北捷運、新北捷運、桃園機場捷運、雙北市區公車、桃園市區公車、基隆市區公車、台鐵、公路／國道客運，並享雙北市YouBike前30分鐘及桃園市YouBike前60分鐘免費。

交通局運輸管理科長廖苑伶指出，目前民眾購買1280雙北月票後，無法以YouBike啟用，未來1200月票同樣也是，除YouBike外其他運具皆可啟用。

台北捷運公司補充，定期票無法於YouBike站點啟用，持卡人須先加入YouBike會員並以該悠遊卡卡號註冊，始可享台北市及新北市YouBike站點借車前30分鐘免費、桃園市YouBike站點借車前60分鐘免費優惠。