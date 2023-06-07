中國外交部7日例行記者會上，有記者提問，歐盟宣佈將使用一種工具，將可對實施經濟威脅的國家加徵關稅，被解讀是針對中國透過經濟威脅與台灣加強貿易的立陶宛。對此，中國外交部發言人汪文斌並未正面回應，僅稱敦促立陶宛早日回歸到堅持一個中國原則的正確軌道上來，同時表示中國、歐盟都是美國經濟脅迫的受害者，希望歐盟和國際社會一起共同反對美國的經濟脅迫。

據澎湃新聞引述汪文斌指出，中國和歐盟都是美國經濟脅迫的受害者，美國公然脅迫歐盟等國家限制對華出口半導體生產設備，這種科技霸凌嚴重衝擊半導體產業發展，不僅損害中國與歐盟利益，還破壞多邊貿易規則、嚴重衝擊世界經濟秩序，因此希望歐盟和國際社會一起共同反對美國的經濟脅迫。

另就立陶宛方面，汪文彬則說，有關立陶宛在涉台問題上的錯誤舉動，中方已經多次表明立場，敦促立方早日回歸到堅持一個中國原則的正確軌道上來。