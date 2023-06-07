自2021年以來，Ambercycle和新光合成纖維公司緊密合作，開發和生產含有cycoraR材料的高性能紗線。Ambercycle和新光合成纖維公司都擁有長期目標和堅定的承諾，致力於實現服裝領域的真正循環再生利用。

此次合作旨在利用Ambercycle的再生cycora材料加速生產優質高性能紗線，以滿足行業日益增長的需求。紡織品到紡織品的再生材料將通過減少排放、最大限度地減少對原始資源的依賴以及將報廢紡織品從垃圾掩埋場轉移，透過化學回收技術的商業化，我們將能夠實現循環經濟的目標，減少塑膠廢棄物的產生並最大限度地減少對原始資源的依賴。

通過利用新光合纖一流的製造能力和Ambercycle在再生技術方面的專業知識，這種合作夥伴關係具有獨特的優勢，可以快速擴大再生紗線的製造。通過將報廢紡織品從垃圾掩埋場轉移，我們將大幅減少排放並最大限度地減少對原始資源的需求。這將有助於改善整個服裝供應鏈的永續性，實現更環保、更循環使用的紡織品生產。也希望對紡纖產業帶來巨大的可持續性發展。這次的合作，意味著服裝行業邁向循環產品，成為常態的轉型，邁出了重要的一步。

新光合纖注重永續發展，承諾將繼續努力推動循環經濟，減少對環境的影響，並為未來的世代建立更可持續的社會。