民進黨近期的一連串性騷擾案件，造成黨主席兼總統候選人賴清德好感度下降。對此，前立委郭正亮指出，國民黨總統候選人、新北市長侯友宜沒有每天對此議題發言，恐會讓外界覺得，他的團隊沒有隨時能發動攻擊的能力，此外，賴清德已對性騷吃案採取了「殺無赦」的作法，若相較之下侯沒得分，那麼就得分的就會是賴。

郭正亮今（7）日在中天政論節目《大新聞大爆卦》指出，民進黨現在一直爆出性騷擾案、幾乎每天都在出包，但國民黨現在接住這個議題的，卻不是侯友宜的競選團隊，反而是民意代表們。

郭正亮接著說，中廣董事長趙少康針對提升國民黨支持度的理論，讓他很贊成，趙指出，若國民黨要凝聚支持度，有兩種做法，一是凸顯與民進黨在兩岸、能源等政策的重大差異，二是每天攻擊執政黨。然而，侯團隊「兩個都不是」，這也是為什麼他的基本盤尚未完全凝聚。

郭正亮指出，賴清德對性騷擾吃案事件的態度，已從零容忍變成「殺無赦」，若相較之下侯友宜沒有得分，那麼賴就是得分了，「不要以為他的民調會跟著下降」。

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