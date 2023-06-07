南部一對都在台積電擔任工程師的夫妻去年發生婚變，妻子發現丈夫的IG常與一名女子有曖昧對話，丈夫曾在下午偷請假，去看對方外拍，還一起到台南各個廟宇遊玩，車內親親抱抱，小三原是他們的同事，某次出車禍，人妻還與丈夫去醫院探望對方，對方明顯知道男方已婚，法官判須賠正宮10萬。

判決書中妻子主張與丈夫結婚6年有1女兒，丈夫去年4月性格大變，對她與女兒不耐煩，使用手機時還會刻意擋住螢幕，去年7月她發現丈夫IG有與其他女子的對話，丈夫還曾下午偷休假，前往台南看小三外拍，並在各地遊玩、車內親吻擁抱，她後來發現對方常以平日請假或假日加班為由與小三相處。

妻子說，丈夫與小三原本是同事關係，小三某次車禍受傷，她與丈夫還有去醫院探望對方，小三明顯知道男方是已婚身分，人妻為此向2人求償100萬；小三稱確實有在台南鹿耳門聖母廟進行外拍工作，但是個人公開行程，且諸多信眾及遊客均可自由觀賞，男方前來觀賞屬友誼間捧場，無侵害配偶權。

法官審酌告人妻與丈夫均任職於台積體電路製造股份有限公司，並於去年7月29日協議離婚，人妻是台積電工程師，110年財產所得為444萬，丈夫也是台積電工程師，110財產所得222萬，小三則為75萬，民事訴訟法官判丈夫及小三應連帶給付妻子10萬元。可上訴。