AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM）

烏克蘭取得F-16戰機抗俄已不成問題，現在問題是誰會提供，還有機上會武裝哪些武器。來自四面八方的先進武器為數驚人，但有哪些可能上烏國F-16，用以對付俄軍呢？

據《動力》（The Drive）網6日報導，其中比較適合的包括：

◆AGM-88高速反輻射飛彈（High Speed Anti-Radiation Missile，HARM）—F-16遠比烏克蘭的蘇聯式戰術戰機更能讓它們有效地發揮殺傷力，大幅提升對俄軍占領區防空系統的威脅。

AGM-88高速反輻射飛彈（High Speed Anti-Radiation Missile，HARM）

◆AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM）—烏克蘭已透過「國家先進防空系統」（NASAMS）使用這款飛彈。起碼就目前來說，在獲得更強大的AIM-120C 前，F-16很可能會用AIM-120A/B。

◆GBU-53/B「小直徑炸彈」（SDB）—烏克蘭已獲准透過「陸射小直徑炸彈」（GLSDB）系統發射它們，但目前的實際狀況仍不清楚。無論如何，由於它很精準，加上射程遠，又能打擊半硬化靜態目標，更重要的是，北約成員國庫存量大，因此將成為烏克蘭F-16的重要武器。

◆AIM-9「響尾蛇」（Sidewinder）空對空飛彈—加拿大負責提供這款飛彈，目前看來，很可能是「國家先進防空系統」使用的AIM-9X，而用它來對付如無人機和巡弋飛彈等，俄軍每天都發出的短程低空空中威脅十分有效。

◆IRIS-T空對空飛彈—又稱AIM-2000，烏克蘭IRIS-T SLM中程防空飛彈系統已進入烏克蘭部隊服役。事實證明，用它來對付低飛的無人機和巡弋飛彈極為有效。