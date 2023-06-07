台灣IC設計大廠再爆訴訟戰，外媒報導，瑞昱在美國控告聯發科，指控其與智慧財產權管理公司IPValue Management合謀，透過毫無意義的專利訴訟影響客戶觀感，要將瑞昱趕出市場，進而壟斷智慧電視與機上盒晶片市場。

瑞昱主張，聯發科在2019年與IPValue Management子公司Future Link Systems簽署一項專利許可協議，內容包括祕密賞金協議，且Future Link一直將細節藏在保密義務之下，不需向外界說明。

瑞昱認為，濫訴將影響瑞昱的品牌聲譽，「此舉暗示客戶，瑞昱是不值得信任的廠商，因為他們的晶片侵權。」瑞昱強調，提起訴訟是為了保護產業自由和公平競爭，並防止對民眾造成進一步傷害，要求對方停止該行為並賠償。

報導提到，瑞昱提出的訴狀引述美國國際貿易委員會（ITC）行政法官的看法，指稱此秘密協議令人震驚，有高機率是不妥當的，足以讓瑞昱採取行動。