台灣版「me too」運動從政壇延燒到文壇與學術圈，其中包含一手創建政大台文所的知名作家陳芳明，也被指涉有性騷擾等不當作為。政大今(7)日回應，將依性平法相關流程秉公調查處理。

政治大學表示，校方性平會機制完備，一切個案將依照法規秉公處理。學校堅定捍衛性別平權，未來將持續強化防制性騷擾政策和教育，提供全體師生平等、安全的學習環境。