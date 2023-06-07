民進黨性騷案連環爆，總統蔡英文昨(6)日再度以身為總統及民進黨前任主席，向社會表達歉意，並提包括參酌國際做法，訂定性騷擾樣態指引等3大改革方向。對此，精神科醫師沈政男質疑，台灣職場性騷擾發生率是三趴，國外是三十趴，是要台灣學習外國什麼？「可見她對職場性騷擾的概況不怎麼清楚」。

蔡英文昨在臉書指出，已經請行政院長陳建仁帶領行政團隊，針對三個方向，進行整體機制的改革方案。首先，蔡英文說要參酌國際做法，並結合專家意見，訂定性騷擾樣態指引，作為職場、校園等各環境的性平準則及性平教育的參考。二、重新檢視現行性平申訴機制的實用性，在工作場所內部的申訴制度無法有效運作時，強化或建立公權力介入的外部機制，用更健全、有效及可信賴的申訴制度，保護受害者不受恐懼的申訴權利。

第三則為跨部會進行性平法規總檢討，希望凝聚跨黨派及社會共識，理性務實且負責任地提出修法，並力求在立法院下個會期列為優先法案。

對此，沈政男在臉書質疑，台灣職場性騷擾發生率是三趴，國外是三十趴，是要台灣學習外國什麼？並諷刺只是民進黨必須再教育與再學習。沈政男認為，蔡英文對職場性騷擾的概況不怎麼清楚，他也希望下一任總統是個能夠掌握證據與數據，信手捻來，把政策背景三言兩語講清楚，然後提出改革方向的領導人。

沈政男表示，為政不能只憑直覺，看不懂證據與數據；科學治理的時代已經到來。

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