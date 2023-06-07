阿布絲入圍金曲獎最佳新人獎等4項獎，今出席記者會。（華納音樂提供）

阿布絲入圍金曲獎最佳新人獎等4項獎，今出席記者會。（華納音樂提供）

華納音樂董事總經理楊國修（左）早就決定與阿布絲合作並簽下合約。（華納音樂提供）

阿布絲是布農族與阿美族，天生擁好歌喉。（華納音樂提供）

阿布絲以首張專輯《ABUS》入圍金曲獎最佳新人、原住民歌手、原住民專輯、年度專輯等4項獎，今（7日）舉辦加盟華納音樂記者會，同樣入圍4項金曲獎的葛西瓦前來站台。阿布絲開心分享入圍喜悅，表示原本想殺豬慶祝一下，但時間不太夠，家人也還在東部，所以只有在心裡默默祈禱，如果得獎就看爸媽要殺幾隻，昭告全世界。她也很期待走紅毯，服裝「能露則露，沒有尺度限制」。

阿布絲是布農族與阿美族，天生擁好歌喉，她說，公布入圍名單的當下，她剛起床，穿褲子穿到一半，「穿褲子當下聽到自己名字，歡呼哭一下，非常緊張興奮，嚇死欸，覺得有一個就不錯，入圍4個覺得不可思議」。她最想得到一生一次的新人獎，覺得大家都是勁敵，她有關注鶴the crane ，覺得他的聲線太獨特，不管誰得獎都是實至名歸。

被問到感情狀態，阿布絲表示，單身很久了，上一次是3年前，認真交過過兩個，其他都是切磋，互相交流情感，開玩笑說：「找到養分就可以掰了。」目前重心先放在自己身上，戀愛順其自然。她現在喜歡成熟穩重一點的，但都遇到帥帥痞痞的，好玩但無法穩定。她也曾遇過渣男，曾經拒絕過一個男生，那男生竟然帶著女生到他面前喇舌。