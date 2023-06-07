黑木耳、鮭魚、秋刀魚、乾香菇、鯖魚、鴨肉等都是富含維生素D的食物。（王家瑜攝）

聯安預防醫學機構橫跨8年、高達12.5萬筆的健檢大數據發現，近9成民眾維生素D不足或缺乏，尤其以21到30歲的年輕人最明顯。醫師提醒，維生素D長期不足和骨質疏鬆、癌症、氣喘、憂鬱症、冠狀動脈疾病等有關，建議適當曬太陽、食用富含維生素D的食物或補充營養品。

26歲林小姐從事文創產業，作息日夜顛倒，朋友都笑她如同蝙蝠一般晝伏夜行，加上追求美白，出門必擦防曬乳、以計程車代步，連用餐都仰賴外送平台，深怕曬到太陽；長期下來，體內維生素D濃度低至1.9ng／ml，遠低於建議值（≥30ng／ml）。

聯安預防醫學機構分析2015至2022年間共12萬5292筆健檢數據發現，高達8成7的民眾維生素D不足或缺乏；進一步分析，近8成5男性、近9成女性未達建議值，推測因為女性較男性更追求美白防曬，各年齡層則以21到30歲的年輕人缺D比率最高，高達9成3的人未達記憶值。

維生素D是人體重要的營養素之一。聯安診所院長鄭乃源指出，維生素D長期不足或缺乏，和氣喘、癌症、冠狀動脈疾病、憂鬱症、骨質疏鬆、異位性皮膚炎、代謝症候群等疾病都有關；近年更有研究指出，維生素D控制體內多數組織中細胞訊息的傳遞，當它濃度不足或缺乏，會影響細胞增殖、分化、凋亡等功能。

鄭乃源表示，黑木耳、鮭魚、秋刀魚、乾香菇、鯖魚、鴨肉等都是富含維生素D的食物，但由於身體每天需要消耗維生素D，但日常飲食只能補充身體所需的5％到10％，建議每天上午10點到下午2點到室外曬太陽10到15分鐘，讓全身至少40％肌膚沐浴在陽光下，有助於身體轉換維生素D，或是適度補充保健品，幫助體內維生素D維持在建議濃度。